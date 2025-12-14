Зеленский разработал успешную стратегию ответа на мирный план Трампа — WSJ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью европейских союзников подготовил ответ на «мирный план» президента США Дональда Трампа, которая, в сущности, сводится к: «Да, но…».

Об этом пишет издание WSJ.

Такой подход позволил Зеленскому присоединиться к видению мира Трампа, но не за счет потери политического доверия в своей стране.

На прошлой неделе во время переговоров с европейскими лидерами Зеленский переписал план, чтобы сделать его приемлемым для Украины, таким образом, не отвергая этот план, чтобы не оттолкнуть Трампа.

Обращаясь к одному из самых сложных вопросов, контролю над неоккупированными территориями Донецкой области, Зеленский отметил необходимость мониторинга и справедливости в возглавляемом США поиске путей прекращения войны.

Поддержанное Штатами предложение предусматривает превращение этой территории в «свободную экономическую зону» или «демилитаризованную зону», из которой Украина выведет свои войска, а у российских военных нет доступа.

«Зеленский уже применял свою тактику переговоров „да, но…“ в прошлом. Когда администрация Трампа давила на Киев, чтобы он заключил соглашение о предоставлении Штатам доступа к минеральным богатствам Украины, Киев добился более выгодных условий, отказавшись подписать соглашение сразу», — отмечает медиа.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили «мирный план» для остановки войны России против Украины, а также возможности использования замороженных российских активов.

Также стало известно, что президент Финляндии Александр Стубб примет участие в переговорах по ситуации в Украине в немецком Берлине в понедельник, 15 декабря.