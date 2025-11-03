Зеленский разрешил бронировать мужчин, находящихся в розыске ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4630-IX по организации трудовых отношений в условиях военного положения (законопроект №13335).

Об этом сообщается на сайте парламента.

Документ предусматривает ряд важных изменений, в частности — возможность бронирования мужчин, которые не состоят на воинском учете или даже объявлены в розыск территориальными центрами комплектования (ТЦК).

Новые правила касаются работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые обеспечивают критические потребности государства. Если такой работник нужен для выполнения стратегических задач, его могут временно забронировать, даже несмотря на проблемы с военным учетом.

В то же время в законе отмечается, что бронирование не освобождает человека от ответственности за нарушение правил воинского учета. Кроме того, оно действует только один раз в год, и после завершения срока работник должен урегулировать свой статус в ТЦК.

Документ также устанавливает новые трудовые нормы для предприятий оборонной отрасли:

испытательный срок при приеме на работу может длиться до 45 дней;

работодатель имеет право уволить работника, если он не устранит нарушения воинского учета в определенный срок.

В Кабмине объяснили, что принятие этого закона направлено на повышение эффективности оборонного сектора и сохранение профессиональных кадров, которые обеспечивают работу важных предприятий во время войны.

