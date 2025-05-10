Зеленский разъяснил позицию Украины по поводу поставок ракет Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Украина не акцентирует внимание на необходимости ракет Taurus в диалоге с Германией, отметив, что существуют другие приоритеты для поддержки ВСУ.

Об этом он рассказал после заседания решительных коалиции в Киеве, сообщает Европейская правда.

На пресс-конференции к украинскому лидеру обратился журналист немецкого агентства DPA и спросил о том, ожидает ли Украина, что новое правительство Германии предоставит ВСУ ракеты Taurus, о которых Киев неоднократно публично просил при предыдущем правительстве. Владимир Зеленский, впрочем, избежал такой просьбы, и наоборот подчеркнул, что приоритетом Украины в диалоге с Берлином есть другие поставки.

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«Вы знаете, для нас актуален вопрос системы ПВО. Германия нам очень сильно помогла с системами Patriot, а также очень помогла и помогает системами IRIS-T. Я бы не хотел сейчас говорить о количестве, но мы на это очень рассчитываем, знаем соответствующие термины. Для нас это важно», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что если Украина получит от Германии ракеты Taurus, это может повлиять на дальнобойность Сил обороны.