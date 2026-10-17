- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1095
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский резко обратился к США из-за Путина: какой шаг Вашингтона может решить Кремлю руки
Президент предостерег, что ослабление санкционного давления на Кремль не приближает мир, а дает «фюреру» основания продолжать агрессию.
На фоне массированных ударов по энергетической инфраструктуре президент Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Кремль и не игнорировать «закон Грэмма» о санкциях против РФ.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что европейские партнеры уже подготовили новые пакеты поддержки. В то же время, он призвал США не ослаблять давление на Москву, а также обратил внимание на решение президента Дональда Трампа фактически не задействовать предусмотренные «законом Грэма» санкционные меры против России.
По словам Зеленского, этот закон мог бы стать действенным инструментом давления на Кремль и помочь приостановить войну.
«Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение», — подчеркнул президент.
Зеленский отмечает, что ослабление давления на Москву лишь поощряет «фюрера» Владимира Путина продолжать войну и наносить новые удары по Украине. Более того, добавил он, Россия пытается оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления накануне зимы.
«Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — это все только побуждает его избивать дальше. Надо не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно», — заявил Зеленский.
Он призвал международных партнеров не сдавать позиций и прилагать усилия для завершения войны, а не создавать для российского диктатора условия для ее продолжения.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении применения санкций, предусмотренных «законом Грэма», которые могли нанести серьезный удар по России. Да, он воспользовался полномочиями самостоятельно определять исключения из санкционного режима и приостановил ряд ограничительных мер. Как сообщает Bloomberg, в частности, речь идет о санкциях и тарифах, связанных с российским энергетическим сектором.
В Кремле приветствовали решение Дональда Трампа приостановить часть санкционных мер против России. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев назвал это «подлинно историческим моментом» и заявил о якобы взаимной выгоде от сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.