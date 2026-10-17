Зеленский резко обратился к США из-за Путина: какой шаг Вашингтона может решить Кремлю руки

Владимир Зеленский / © Associated Press

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На фоне массированных ударов по энергетической инфраструктуре президент Владимир Зеленский призвал США усилить давление на Кремль и не игнорировать «закон Грэмма» о санкциях против РФ.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграмм-канале.

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Он отметил, что европейские партнеры уже подготовили новые пакеты поддержки. В то же время, он призвал США не ослаблять давление на Москву, а также обратил внимание на решение президента Дональда Трампа фактически не задействовать предусмотренные «законом Грэма» санкционные меры против России.

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По словам Зеленского, этот закон мог бы стать действенным инструментом давления на Кремль и помочь приостановить войну.

«Этот закон мог — и еще может! — очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение», — подчеркнул президент.

Зеленский отмечает, что ослабление давления на Москву лишь поощряет «фюрера» Владимира Путина продолжать войну и наносить новые удары по Украине. Более того, добавил он, Россия пытается оставить миллионы украинцев без электроэнергии и отопления накануне зимы.

«Американский санкционный блекаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина — это все только побуждает его избивать дальше. Надо не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно», — заявил Зеленский.

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Он призвал международных партнеров не сдавать позиций и прилагать усилия для завершения войны, а не создавать для российского диктатора условия для ее продолжения.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении применения санкций, предусмотренных «законом Грэма», которые могли нанести серьезный удар по России. Да, он воспользовался полномочиями самостоятельно определять исключения из санкционного режима и приостановил ряд ограничительных мер. Как сообщает Bloomberg, в частности, речь идет о санкциях и тарифах, связанных с российским энергетическим сектором.

В Кремле приветствовали решение Дональда Трампа приостановить часть санкционных мер против России. Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев назвал это «подлинно историческим моментом» и заявил о якобы взаимной выгоде от сотрудничества между Вашингтоном и Москвой.

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