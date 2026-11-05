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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский резко отреагировал на заявления Илона Маска о войне в Украине

Президент подверг критике отношение Маска к войне России против Украины. Он заявил, что не понимает шуток американского миллиардера о гибели российских военных.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал недавний пост Илона Маска в соцсети «Х». В нем американский миллиардер выражал соболезнования российским призывникам.

Президент отметил, что не может определить, серьезно ли высказывается Маск или пытается шутить. В то же время, такие шутки ему непонятны.

«Я не знаю, серьезно ли он или несерьезно шутит. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки. Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат», — сказал он.

Что известно о скандальном заявлении Илона Маска

Американский миллиардер Илон Маск призвал проявить соболезнования к российским военным, погибающим в войне против Украины, назвав их «бедными российскими призывниками», якобы не имеющими выбора, кроме как воевать и умирать под ударами украинских беспилотников.

«Бойня украинцев и россиян должна прекратиться. Мы должны проявить соболезнования и к бедным российским призывникам — у этих ребят нет другого выбора, как воевать и гибнуть под ударами БпЛА», — написал Маск.

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