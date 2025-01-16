Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, который "не видит Украины в ЕС и НАТО"

Зеленский предостерег Навроцкого – может случиться так, что ему придется взять в руки оружие, чтобы защищать Польшу вместе с соотечественниками.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление кандидата в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого. Тот сказал, что не видит Украину в Евросоюзе и НАТО, пока государство не решит вопрос Волынской трагедии.

Свой комментарий Зеленский озвучил в интервью польским СМИ.

Зеленский сказал, что если Украина не станет членом ЕС и НАТО, возрастает риск того, что российская армия окажется на границе с Польшей. В таком случае полякам, в частности, Навроцкому, придется защищать свою страну.

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Президент Украины подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО критически важно для безопасности не только его государства, но и соседних стран, в частности Польши.

"Если Украины не будет в этих союзах, это значит, что она останется один на один с Российской Федерацией", – отметил Зеленский.

По его словам, если Украина не будет в международных союзах, Польша сама окажется перед серьезной угрозой. Глава государства обратился к Навроцкому с предостережением.

"Если Польша не видит нас в этих союзах, тогда господину Навроцкому уже нужно идти тренироваться. Может случиться так, что ему придется взять в руки оружие, чтобы защищать свою страну вместе со своими соотечественниками. Потому что если Украины нигде не будет, то риск [войны в Польше] будет очень высоким. Тогда Россия будет сразу после Украины на границе с Польшей и тогда [господин Навроцкий] будет иметь не политическую конкуренцию, а будет бороться за свою жизнь", – высказался Зеленский.

К слову, действующий президент Польши Анджей Дуда сообщил, что все большее число глав государств-членов НАТО склоняются к приглашению Украины в Альянс.

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