Зеленский резко ответил Мерцу на призывы к уступкам по территориям

Президент Владимир Зеленский ответил на предложения по территориальным уступкам России, которые высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном видеообращении вечером 27 апреля.

Он не упомянул непосредственное заявление Мерца, но косвенно намекнул на него.

«Всем партнерам важно тоже не забывать, что Украина защищает не только себя в этой войне, и особенно для Европы», — упрекнул глава государства.

Зеленский убежден, что Путин не остановится на захвате части Украины, поскольку любой компромисс по цене украинских земель станет «зеленым светом» для дальнейшей агрессии Москвы против других стран Европы.

«Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории и других. Если пройдет с одним государством, с одним соседом, то будет так же и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма, оккупация Донецка, покорение Беларуси. Полномасштабная война против Украины», — напомнил он.

По мнению Зеленского, остановить Россию можно только реальной силой и реальной принципиальностью всех партнеров.

«Именно это важно — принципиальность. Это касается и Америки, и стран „Семерки“, и европейских стран. Чтобы действительно был мир в Европе и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине. По каждому важному аспекту безопасности: суверенитет, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и реальное восстановление нашей страны после войны. Мы работаем ради достойного мира», — подытожил Зеленский.

