Зеленский резко ответил на тему выборов во время войны и назвал условие, при котором они возможны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в нынешних условиях может разделить страну, а для подготовки безопасного избирательного процесса требуется не менее шести месяцев.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

Реклама

«Люди, которые поднимают эту тему о выборах, наверное, имеют какие-то свои цели, но точно не думают об Украине, безопасности, государстве. Как провести выборы во время войны? Это точно разделит и сломает наше государство», — подчеркнул Зеленский и добавил, что законодательство и Конституция дают ответ на вопрос о возможности проведения выборов во время военного положения.

Реклама

В то же время президент отметил, что организация голосования требует времени и надлежащих условий безопасности. По его словам, на подготовку выборов необходимо не менее полугода. Кроме того, говорит Зеленский, проведение выборов после завершения войны будет зависеть от ряда факторов.

«Я не могу сказать, сколько нужно времени. Это зависит от того, в какой момент и как мы закончим войну, какие будут гарантии безопасности для Украины и т.д.», — пояснил президент.

Условие проведения выборов

Зеленский также обратил внимание на участие в голосовании военнослужащих, украинцев за границей и на временно оккупированных территориях. Отдельным вопросом остается и безопасность избирателей на фоне ракетных и дроновых атак РФ.

«На мой взгляд, закон, Конституция и логика отвечают. На сегодняшний день голосовать во время всех этих вызовов невозможно», — подчеркнул президент.

Реклама

По его словам, во время прекращения огня на определенный период можно было бы создать условия для того, чтобы украинцы самостоятельно определились со своим политическим будущим.

«Если Америка и Россия будут продолжать эту тематику, скрываясь за словосочетанием „демократические выборы“, пробовать просто меня заменить, то я ответил: дайте ceasefire на определенное время, чтобы решить основные вопросы безопасности», — заявил Зеленский.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп высказался о «времени для Украины избрать нового президента». Мол, Зеленский якобы имел возможность прекратить боевые действия раньше, но он решает этого не делать.

Владимир Зеленский на фоне требований Дональда Трампа об отставке заявил, что эта «риторика» не понравится американцам и укрепит позиции Путина. Глава государства заверил, что он «не держится за кресло» и «не будет президентом 40 лет».

Реклама

Новости партнеров