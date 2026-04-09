Украинские территории, за которые ведется война, не являются «клочком земли», а имеют стратегическое значение для обороны и являются домом для сотен тысяч людей. Любые оценки конфликта как «торга в нескольких километрах» свидетельствуют о непонимании реальной стоимости этих земель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя высказывания вице-президента США Джей Ди Венса о возможных территориальных уступках.

Суть территориального вопроса

Президент призвал международных партнеров более объективно оценивать масштабы и значения находящихся под угрозой или в оккупации украинских регионов. Ведь эти территории являются стратегически важными оборонными рубежами и домом для сотен тысяч украинских граждан.

«Необходимо глубже разобраться в том, что такое клочок, а что такое реальная территория Украины», — отметил Владимир Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что каждый освобожденный или удерживаемый район является укрепленным пунктом обороны, потеря которого несет прямые угрозы дальнейшего продвижения врага.

Зеленский также предупредил, что Россия рассматривает захват украинских территорий не как символическую победу, а как средство реализации дальнейших агрессивных планов. По его словам, оккупация этих земель создает для Кремля плацдарм, который будет использован для расширения наступления в глубь Украины.

Заявление Джей Ди Венса о уступках — что известно

Вице-президент США Джей Ди Венс подверг сомнению целесообразность продолжения боевых действий ради восстановления территориальной целостности Украины. Во время визита в Венгрию он охарактеризовал войну как «торг в несколько квадратных километров», намекнув, что Киеву следует согласиться на территориальные компромиссы.

Политик убежден, что содержание территорий не стоит человеческих жертв и экономических потрясений. По словам вице-президента, для Вашингтона ответ на эти вопросы отрицательный. В то же время он добавил, что США могут только «открыть двери» для переговоров, но Украина и Россия должны самостоятельно прийти к соглашению, поскольку «для танго нужны двое».