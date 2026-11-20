Зеленский ответил на слова Трампа о дружбе с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Дональда Трампа, назвавшего Владимира Путина своим другом во время встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Украинский лидер подчеркнул, что для Украины глава Кремля является врагом, убивающим не только военных, но и мирных жителей.

Об этом заявил Владимир Зеленский в эфире CNN.

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Что Зеленский сказал о дружбе Трампа с Путиным

Президент Украины отметил, что Дональд Трамп сам решает, как называть российского диктатора, однако для украинцев его роль вполне очевидна.

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«Конечно, президенту Трампу решать, как называть Путина. Но для нас он безусловно враг. И, безусловно, для нас он убийца. И, думаю, для большинства людей в мире он тоже убийца, ведь он убивает», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о погибших на поле боя военных. По словам президента, Россия атакует гражданских и продолжает наносить удары по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Зеленский объяснил, почему слова Трампа могут расцениваться как сигнал Путину

Украинский президент также прокомментировал, может ли называние Путина другом фактически давать ему сигнал, что он может продолжать агрессию против Украины.

«Если говорить о Путине так, будто он просто какой-то знакомый или приятель, то, конечно, он не чувствует, что он убийца. Он не испытывает достаточного давления», — объяснил Зеленский.

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Он добавил, что Россия в этом году не добилась успеха на поле боя и провалила две наступательные операции. По мнению президента, после этого российское руководство решило усилить террор против гражданского населения и массированно атаковать инфраструктуру.

Среди целей русских ударов Зеленский назвал мосты, железнодорожные станции, школы и церкви. Он также упомянул об атаке на одну из исторических церквей в Украине, которая произошла за два дня до интервью.

Зеленский заметил, что не знает, получил ли Путин «красный» или «зеленый свет» для продолжения своих действий, однако российский президент не останавливается. По его словам, глава Кремля чувствует, что может продолжать войну.

Как другие политики отреагировали на слова Трампа о Путине

Заявление американского президента о дружбе с российским диктатором вызвало реакцию европейских политиков. Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: «Боже, храни нас от таких друзей». Затем он опубликовал совместное фото с Зеленским и британским премьером, подписав его словами «Настоящая дружба». Эта ироническая реакция Туска на слова Трампа стала одним из самых заметных политических комментариев после саммита в Китае.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, напротив, спокойнее оценил встречу американского и российского президентов. Он заявил, что общение лидеров ядерных государств является нормальным и важным, в частности для обсуждения вопросов безопасности. Также Рютте положительно отозвался об усилиях Трампа по прекращению войны в Украине.

Сама трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне завершилась совместной декларацией, однако конкретных договоренностей по завершению войны в Украине не объявили. Итогом переговоров стали преимущественно общие заявления о международной безопасности, ядерном оружии и сотрудничестве.

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