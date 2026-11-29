Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Россия может потерять миллион людей, если не остановится и попытается захватить украинские земли.

Об этом в интервью Al Jazeera заявил президент Владимир Зеленский.

Реклама

По его оценке, попытка захватить Украину силой может стоить РФ миллиона человек.

Реклама

«Россияне говорят, что им нужно захватить еще шесть тысяч квадратных километров территории Украины. Однако они знают, что для того, чтобы захватить такое количество квадратных километров, нужен миллион человек. И они потеряют этот миллион», - подчеркнул он.

Президент считает, что уступки только побуждают Москву требовать большего.

Потери РФ в войне против Украины — что известно

В конфиденциальных данных Росстата зафиксировано 11 335 смертей людей с иностранным гражданством или местом рождения за пределами России, связанных с войной против Украины. Записи охватывают выходцев из почти 100 стран, пишет Bloomberg.

Смерти зарегистрированы в период с 24 февраля 2022 года до конца августа 2026-го. Связь с войной определяли по соответствующим кодам или упоминаниям в документах о «военной операции», обстрелах или дронах.

Реклама

Генсек НАТО Рютте сообщал, что Россия в последние несколько месяцев ежемесячно теряет в Украине более 40 тысяч военных погибшими и тяжелоранеными. По предварительным данным, в октябре этот показатель мог превысить 50 тысяч.

Зеленский заявил, что к концу этого года российская армия может потерять еще 300 тысяч военных погибшими, а общее число погибших россиян за пять лет войны, по его оценке, приблизится к одному миллиону.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 29 ноября, российская армия потеряла на фронте еще 2 479 военных.

Новости партнеров

Новости партнеров