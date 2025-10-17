Зеленский: Россия терроризирует жизнь в Украине, но каждая система ПВО приближает конец войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новую волну ночных атак дронами и ракетами по украинским городам, в частности, по Кривому Рогу . По его словам, российские войска системно терроризируют энергетическую и гражданскую инфраструктуру, пытаясь покинуть Украину "островом опасностей и издевательств над жизнью людей".

Об этом президент написал в своем официальном Телеграмм-канале.

«Фактически на этих неделях ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. Большинство мишеней – именно инфраструктура. Системный террор против нашей энергетики», - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Россия будет вынуждена прекратить войну тогда, когда потеряет ее способность продолжать, а настоящая готовность к миру определяется не словами, а прекращением ударов и убийств.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку и подчеркнул, что каждая новая система противовоздушной обороны для Украины – это спасение жизней и шаг к миру.

«Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности в Вашингтоне, будет реализовано. Благодарю каждого, кто с Украиной!», — подытожил глава государства.

Как сообщалось ранее, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин сказал, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе этой встречи могут быть достигнуты договоренности, обеспечивающие жизненно необходимую военную поддержку Украины.