- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 727
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский с командой провели разговор с американской стороной: о чем говорилось
Зеленский провел первую встречу с влиятельной американской группой, в которую вошли Джаред Кушнер и Скотт Бессент, по разработке документа по экономическому восстановлению Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной — министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и главой и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.
Об этом передает пресс-служба ОП.
Это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины.
Стороны обсудили ключевые вопросы восстановления, различные механизмы и видения восстановления.
«Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине», — заявил Зеленский.
По словам президента, Украина уже подготовила свой взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания войны.
Стороны также согласовали следующие контакты между командами. Зеленский заверил, что с украинской стороны задержек не последует.
Ранее Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны: рамочный документ из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление страны.