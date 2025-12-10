Зеленский с командой провели разговор с американской стороной: о чем говорилось

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американской стороной — министром финансов Скоттом Бессентом, зятем Трампа и его советником Джаредом Кушнером и главой и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.

Об этом передает пресс-служба ОП.

Это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины.

Стороны обсудили ключевые вопросы восстановления, различные механизмы и видения восстановления.

«Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине», — заявил Зеленский.

По словам президента, Украина уже подготовила свой взгляд на 20 базовых пунктов фундаментального документа для окончания войны.

Стороны также согласовали следующие контакты между командами. Зеленский заверил, что с украинской стороны задержек не последует.

Ранее Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны: рамочный документ из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление страны.