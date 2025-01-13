Зеленский с Макроном обсудили размещение иностранных войск в Украине: что известно

Глава Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию на поле боя, успехи украинских сил в Курской операции, а также французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине.

Об этом президент Украины сообщил 13 января.

"Мы также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности. Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине", — сказал он.

По словам Зеленского, президенты рассмотрели практические шаги по реализации инициативы Франции, возможно расширение и привлечение других стран в этот процесс.

Он также выразил признательность Макрону и французскому народу за их непреклонную поддержку.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война РФ против Украины угрожает безопасности, единству и экономике его государства.

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