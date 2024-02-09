Зеленский с "нацистами" и псевдоисторический бред: что Путин наговорил в интервью Карлсону

Диктатор заявил, что Россия не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них – это "денацификация" Украины. Таким образом он дал понять, что не собирается прекращать войну.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту-пропагандисту Такеру Карлсону, в котором почти пол часа рассказывал вымышленную "историю Украины", сыпал обвинениями в адрес НАТО, заявил о готовности продолжать войну и одновременно – готовности к переговорам, а также рассказал, как упрекал президента Украины Владимира Зеленсконр за "поддержку нацизма".

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Выдумки Путина об истории Украины и России

Путин принес на интервью папку с копиями писем Богдана Хмельницкого и предложил совершить исторический экскурс в вымышленную им историю Украины. Начал с приглашения Рюрика на княжение в Великий Новгород, хотя такого на самом деле не было. Президент РФ также заявил, что Хмельницкий якобы просил российского царя взять под сильную руку украинские земли.

Российский диктатор также утверждал, что "все левобережье Днепра, включая Киев, – это исторически русские земли". Он заявил, что РФ якобы начинает свою историю с 862 года, когда "было создано Русское государство".

Путин повторил бред о том, что Украина — "искусственное государство", ее название якобы придумали поляки, а создали Владимир Ленин и Иосиф Сталин. А еще президент РФ нафантазировал, что идею использования украинизации по отношению к россиянам были придуманы австрийским генштабом перед Первой мировой войной.

Президент Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону/Скриншот

Путин заявил, что Зеленский "поддерживает неонацистов"

Путин рассказал Карлсону о якобы разговоре с Зеленским, в котором упрекал его за "поддержку неонацистов".

"Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов в Украине, когда отец твой воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно", – рассказал хозяин Кремля.

Отметим, что отец украинского президента – Александр Зеленский – родился в 1947 году.

Заявления Путина о войне против Украины

Спустя почти два года после начала полномасштабной войны Путин вновь заявил, что Россия на Украину "не нападала". Он взялся повторять пропагандистский тезис о том, что в 2005 и 2014 годах в Украине произошел "государственный переворот", поддерживаемый западными спецслужбами.

"С чего начались события в Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донбассе – вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою родину и наше будущее", – придумал Путин.

По словам диктатора, Россия была готова реализовать Минские соглашения, а украинские власти якобы отказались их выполнять.

"Бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни, год-полтора назад, прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались", – сказал президент РФ.

Глава Кремля также убеждал, что в 2022 году Россия и Украина в Стамбуле были близки к заключению мирного соглашения, но якобы по совету тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона Киев от этого отказался.

Путин заявил, что Россия не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них – это "денацификация" Украины. Таким образом он дал понять, что не собирается прекращать войну. В то же время, диктатор сказал, что РФ якобы всегда готова к переговорам в отличие от Украины, которая по указанию из США от переговоров отказалась.

А еще, комментируя вопрос вступления Украины в Евросоюз, президент сказал, что "мы так не договаривались".

Президент Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону/Скриншот

Обвинения Путина в адрес Запада и НАТО

Путин посетовал, что в НАТО якобы обещали не расширяться.

Он также сказал, что после развала СССР Россия ожидала, что ее примут на Западе, но ее обманули. Диктатор рассказал, как он в 2000 году в разговоре с Биллом Клинтоном поднимал вопрос о возможности вступления России в НАТО.

Путин обвинил США в подрыве газопровода "Северный поток-2".

"Вы, конечно", – ответил он на вопрос Карлсона о том, кто взорвал "Северные потоки".

Глава Кремля принялся уверять в отсутствии у России территориальных претензий в Европе. По его словам, российские вооруженные силы могут быть направлены в Польшу только если она нападет первой. У Москва якобы нет интересов ни там, ни в Латвии.

После этого интервью Карлсон заявил, что Путин начнет ядерную войну из-за Крыма, если потребуется.

Напомним, Путин заявил, что якобы "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

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