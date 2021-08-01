Зеленский с охраной пришел в один из супермаркетов Киева за продуктами

Зеленский с охраной пришел в один из супермаркетов Киева за продуктами

В корзине президента заметили три бутылки вина.

Президента Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на столичной Бессарабке, где он покупал продукты.

Фото опубликовал Константин Левошко на своей странице в Facebook.

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По его словам, глава государства сопровождала охрана. В корзине президента Левошко заметил три бутылки вина.

Мужчина отметил, что большинство людей не узнали Зеленского, потому что он был в маске. Лишь один человек попросил сделать селфи.

Кстати, это не первое фото в Сети, где президент ходит на закупки. В августе прошлого года Зеленский зашел за продуктами в супермаркет в Бахмуте во время визита на Донбасс.

Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что отказался от сахара, потому полнеет от него и чувствует нагрузку на сердце.

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