Зеленский с охраной пришел в один из супермаркетов Киева за продуктами

В корзине президента заметили три бутылки вина.
Президента Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на столичной Бессарабке, где он покупал продукты.
Фото опубликовал Константин Левошко на своей странице в Facebook.
По его словам, глава государства сопровождала охрана. В корзине президента Левошко заметил три бутылки вина.
Мужчина отметил, что большинство людей не узнали Зеленского, потому что он был в маске. Лишь один человек попросил сделать селфи.
Кстати, это не первое фото в Сети, где президент ходит на закупки. В августе прошлого года Зеленский зашел за продуктами в супермаркет в Бахмуте во время визита на Донбасс.
Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что отказался от сахара, потому полнеет от него и чувствует нагрузку на сердце.