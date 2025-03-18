Зеленский с первой леди прибыл в Финляндию – что известно

Самолет, на борту которого он находился, приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа 18 марта днем.

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Финляндию с официальным визитом.

Об этом Зеленский уже сообщил в соцсети Facebook.

"Будут встречи с президентом Александром Стуббом и первой леди Сюзанн Иннес-Стубб, спикером Юсси Халла-ахо и членами парламента, премьер-министром Петтери Орпо, чиновниками и представителями оборонных компаний", — написал президент Зеленский.

По его словам, среди тем, которые обсудят главы, есть оборонная поддержка, инвестиции в украинское производство оружия, европейская интеграция Украины.

"Финский опыт создания системы гражданской защиты и построения укрытий. Ужесточение санкций против России и координация усилий для достойного завершения войны. Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться вместе с Европой", — сказал Зеленский.

А в программе первой леди предполагается образовательное сотрудничество: расширение Коалиции украинских студий и безопасность образовательного пространства, обустройство школьных укрытий, обмен опытом системы школьного питания, а также встреча с лидерами бизнеса, меценатами и представителями культурного сообщества.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заметил, что именно глава Кремля Владимир Путин затягивает войну.

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