Зеленский с женой почтили память героев Небесной Сотни: видеообращение президента

Президент подчеркнул, что 10 лет назад "мы устояли и дальше стоим".

В День героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщили в Офисе президента. По этому случаю глава государства также записал видеообращение.

Супруги Зеленские установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Этот крест установила общественность в марте 2014 года на месте расстрелов участников Революции Достоинства. В будущем он должен стать частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

В церемонии памяти также приняли участие представители дипломатических учреждений.

Владимир и Елена Зеленские почтили память героев Небесной Сотни / Фото: Офис президента Украины

Владимир и Елена Зеленские почтили память героев Небесной Сотни / Фото: Офис президента Украины

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Зеленский также опубликовал сообщение и видеообращение.

"Десять лет Небесной Сотни. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными", – говорится в заявлении президента.

Он добавил, что проходит 10 лет, как продолжаются попытки уничтожить украинцев и их независимость. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.

"Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", – резюмировал Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “В самые трудные моменты истории, мы никогда не сдаемся!”. Зеленский о подвигах украинцев

Напомним, накануне начальник департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской сообщил, что преступления и убийства участников Революции Достоинства совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней власти и под влиянием РФ.

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