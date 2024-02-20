Зеленский с женой почтили память героев Небесной Сотни: видеообращение президента

Президент подчеркнул, что 10 лет назад "мы устояли и дальше стоим".
В День героев Небесной Сотни президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.
Об этом сообщили в Офисе президента. По этому случаю глава государства также записал видеообращение.
Супруги Зеленские установили лампадки у памятного креста на месте гибели активистов на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Этот крест установила общественность в марте 2014 года на месте расстрелов участников Революции Достоинства. В будущем он должен стать частью Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.
В церемонии памяти также приняли участие представители дипломатических учреждений.
Читайте главные новости дня:
- Воздушные тревоги из-за баллистики: почему угроза теперь не только от "Кинжалов" и чем опасны ракеты KN-23
- Бронь от мобилизации за деньги: стало известно о двух вариантах для мужчин в Украине
- Курс валют в Украине: доллар лихорадит, чего ждать дальше
Зеленский также опубликовал сообщение и видеообращение.
"Десять лет Небесной Сотни. Уже десять... Десять лет назад украинцев попытались убить в собственной стране, в собственной столице только за мирный выбор быть собой и быть свободными", – говорится в заявлении президента.
Он добавил, что проходит 10 лет, как продолжаются попытки уничтожить украинцев и их независимость. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии.
"Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим. Сотня и сотни – небесные и живые защитники нашего права быть! Спасибо вам за все! И выстоим вместе", – резюмировал Зеленский.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “В самые трудные моменты истории, мы никогда не сдаемся!”. Зеленский о подвигах украинцев
Напомним, накануне начальник департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана Алексей Донской сообщил, что преступления и убийства участников Революции Достоинства совершали украинские правоохранители по приказу тогдашней власти и под влиянием РФ.
Читайте также: