Зеленский считает, что Евросоюзу нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украины

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами о подписании деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на восстановлении саммитов с Россией. А вместо этого надо активно фиксировать европейскую перспективу Украины.
Об этом он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе, пишет "РБК-Украина".
По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами о подписании деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.
"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину гораздо больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС — Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", — отметил Зеленский.
Напомним:
- Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.
- Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".
- В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.
- Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным.