Зеленский считает, что Евросоюзу нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украины

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами о подписании деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на восстановлении саммитов с Россией. А вместо этого надо активно фиксировать европейскую перспективу Украины.

Об этом он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе, пишет "РБК-Украина".

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами о подписании деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину гораздо больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою приверженность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о восстановлении саммитов ЕС — Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины", — отметил Зеленский.

Напомним:

Меркель выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать формат для переговоров с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит.

на встречу с лидерами стран ЕС. Также она призвала ЕС создать с Путиным. Другого способа решить конфликты канцлер не видит. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией . По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента". В то же время премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните осудила намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС.

намерения некоторых европейских лидеров пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров стран-членов ЕС. Саммита ЕС с Россией не будет: лидеры Евросоюза отвергли предложение Меркель встретиться с Путиным.

Новости мира: на саммите США-ЕС обсудили вопросы Украины и дальнейших взаимоотношений с Россией

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