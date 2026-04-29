Зеленский считает, что на поле боя Украина имеет лучшую позицию, чем РФ

Зеленский заявил о лучшей позиции ВСУ на фронте за последние 10 месяцев
Президент Владимир Зеленский уверен, что именно Украина, а не Россия находится в сильной позиции на фронте.
Об этом он сказал в интервью Newsmax.
«Россия не испытывает давления и для них нормально продолжать такой способ ведения войны. К слову, они не в сильной позиции. Россия не побеждает», — заверил Зеленский.
По его мнению, Украина на поле боя находится в лучшей позиции за последние 9-10 месяцев.
«Но в любом случае лучше остановить войну», — подытожил он.
