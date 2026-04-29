Политика
102
Зеленский считает, что на поле боя Украина имеет лучшую позицию, чем РФ

Зеленский заявил о лучшей позиции ВСУ на фронте за последние 10 месяцев

Зеленский назвал текущую ситуацию на фронте наиболее выгодной для Украины

© Getty Images

Президент Владимир Зеленский уверен, что именно Украина, а не Россия находится в сильной позиции на фронте.

Об этом он сказал в интервью Newsmax.

«Россия не испытывает давления и для них нормально продолжать такой способ ведения войны. К слову, они не в сильной позиции. Россия не побеждает», — заверил Зеленский.

По его мнению, Украина на поле боя находится в лучшей позиции за последние 9-10 месяцев.

«Но в любом случае лучше остановить войну», — подытожил он.

Ранее мы писали, что русские войска активизировали наступательные действия на Гуляйпольском направлении.

Также мы писали, на какие направления оккупанты стягивают силы и к чему готовятся.

