Зеленский считает, что на поле боя Украина имеет лучшую позицию, чем РФ

Зеленский назвал текущую ситуацию на фронте наиболее выгодной для Украины / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский уверен, что именно Украина, а не Россия находится в сильной позиции на фронте.

Об этом он сказал в интервью Newsmax.

«Россия не испытывает давления и для них нормально продолжать такой способ ведения войны. К слову, они не в сильной позиции. Россия не побеждает», — заверил Зеленский.

По его мнению, Украина на поле боя находится в лучшей позиции за последние 9-10 месяцев.

«Но в любом случае лучше остановить войну», — подытожил он.

