Зеленский сделал эмоциональное заявление о компромиссе с Россией и Путине

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал идеи относительно территориальных компромиссов с Россией. Глава государства подчеркнул, что президент России Владимир Путин должен отступить и компенсировать нанесенный Украине ущерб.

Об этом Зеленский сказал в интервью News Nation.

Президент заявил, что во время переговоров с представителями США и НАТО ключевой темой были гарантии безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что настоящие гарантии безопасности Украина может получить только от США.

«Речь шла о гарантиях безопасности для Украины. И вы знаете, что такие гарантии мы можем получить только от Соединенных Штатов или после завершения этой войны. После ее окончания мы сможем иметь эти гарантии безопасности», — сказал глава государства.

Компромиссы с РФ

В то же время он резко отреагировал на разговоры о «компромиссах» с Россией.

«Когда американская команда начала говорить о компромиссе, между нами говоря, я считаю, что мир должен заставить Путина отступить, и это уже является большим компромиссом. Он должен отойти и возместить все, что потеряли люди, заплатить за это и сохранить свою независимость. Все уже забыли, что это был самый большой компромисс с нашей стороны, учитывая то, что мы понесли такие потери — тысячи людей, тысячи домов», — высказался Зеленский.

Он отметил, что сейчас звучат заявления о том, что якобы Россия предложила компромисс, который предусматривает выход Украины из собственных территорий, находящихся под ее контролем. По словам президента, утверждается, что якобы в случае отказа от такого сценария российские силы могут продвинуться дальше и больше не будут предлагать подобного «компромисса».

«Потом они пойдут еще дальше. Именно это я очень хотел подчеркнуть. Я уважаю вашу переговорную группу, американскую, но я очень хотел, чтобы они поняли: он (Путин — ред.) не хочет останавливаться», — подчеркнул глава государства.

Напомним, в конце марта Зеленский заявил, что США готовы финализировать гарантии безопасности только после вывода украинских войск с Донбасса. Президент считает такое условие рискованным из-за потери оборонительных позиций и предполагает, что РФ рассчитывает на усталость Вашингтона от войны.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг заявление Зеленского о том, что Вашингтон якобы требует вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Чиновник назвал это неправдой, подчеркнув, что таких условий Киеву не выдвигали, а США продолжают партнерство с Украиной по определенной стратегии.

Зеленский отверг обвинения Рубио во лжи, пояснив, что его слова касались последовательности событий: Россия требует выхода ВСУ с Донбасса как условие прекращения войны, а США готовы предоставить гарантии безопасности только после ее завершения. Президент подчеркнул, что не заявлял о прямом давлении Вашингтона, а лишь констатировал логику процесса, при которой получение американских гарантий фактически становится возможным только после выполнения российских ультиматумов для окончания боевых действий. Зеленский подчеркнул, что Украина стремилась подписать документ до конца войны, однако американская сторона настаивает на голосовании в Конгрессе уже после ее завершения.