Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не намерена юридически признавать временно оккупированные Россией территории частью РФ и не считает приемлемым завершение войны за счет уступок Москве. Отказ от собственной земли не может быть справедливым условием мира, ведь речь идет не просто о территориях, а об украинских городах, селах и домах людей.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, отдельные фрагменты которого цитирует Clash Report.

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Украина не сделает Путину подарок

Зеленский подчеркнул, что Украина не готова официально и юридически признать российскую оккупацию своих территорий. По его словам, это означало бы фактически подарить российскому диктатору то, чего он не смог добиться исключительно военным путем.

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«Мы не готовы юридически и официально признавать временно оккупированные территории. Мы не готовы сделать Путину такой подарок», — заявил президент.

Он подчеркнул, что оккупированные земли — это не просто территория на карте, а места, где живут украинцы, их дома, города и села, часть которых разрушена российскими войсками.

Глава государства также обратил внимание на несоответствие между размерами территории России и её претензиями на украинские земли. По его словам, РФ имеет более 17 миллионов квадратных километров территории, однако продолжает требовать еще около 6 тысяч квадратных километров Украины.

«Кто может поверить этим словам? Никто», — так прокомментировал Зеленский территориальные претензии России.

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Войну нельзя завершить уступками со стороны Украины

Президент подчеркнул, что заставлять Украину отдавать свои территории или соглашаться на другие уступки ради прекращения войны — неправильно и несправедливо. По его мнению, такой подход стал бы серьёзной ошибкой не только для Украины, но и для международных партнёров, в частности Соединённых Штатов.

Зеленский также упомянул об оккупации Крыма в 2014 году. Он заявил, что тогда России фактически позволили закрепиться на полуострове, а США, по его мнению, должны были добиться отступления российских войск сразу после захвата Крыма.

Путин не хочет заканчивать войну

Кроме того, Зеленский высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин не проявляет искреннего желания прекратить войну, которую сам и начал.

«Если ты не знаешь, как закончить войну, которую сам же и начал, это означает, что ты не хочешь её заканчивать», — сказал глава государства.

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Он назвал украинцев миролюбивым народом, который на протяжении веков переживал различные формы оккупации. В то же время, по словам президента, украинцы стремятся лишь к одному — иметь собственное независимое государство и самостоятельно определять его будущее.

«Это наша страна. Это наши люди. Нам не нужна Россия. Они нам не нужны», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет прекращения войны против Украины.

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