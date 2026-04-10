Зеленский сделал громкое заявление об отказе Украины от ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ Киева от ядерного оружия большой ошибкой и «нечестной игрой» подписантов Будапештского меморандума. Он отметил, что членство в НАТО стало бы единственной справедливой компенсацией за утраченный арсенал.

Об этом глава государства сказал в интервью для подкаста The Rest Is Politics и сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский сказал, что после отказа Украины от ядерного оружия ожидалось, что условия для нее будут справедливыми, а гарантии безопасности — надежными.

Реклама

«Я считаю, что членство в НАТО — это самое малое, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка«, — подчеркнул президент.

Он добавил, что речь идет не только об ошибке самой Украины, но и о просчете других подписантов Будапештского меморандума — государств, обладающих ядерным оружием. По словам Зеленского, если они настаивали на разоружении, то должны были обеспечить стране действенные гарантии безопасности, в частности возможный «ядерный зонтик».

«В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне», — сказал глава государства.

Напомним, в марте Зеленский отметил, что действенные гарантии безопасности для Украины должны быть максимально мощными, рассматривая как варианты вступление в НАТО или даже получение ядерного оружия, хотя эти вопросы партнерами пока не поднимались. Президент предостерег Европу от потери внимания к Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке и отверг предложения США по выходу из Донбасса в обмен на обещания безопасности, поскольку именно украинские оборонные укрепления являются реальными гарантиями защиты от быстрой оккупации.

Реклама

Заметим, накануне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что из-за политической ситуации вопрос членства Украины в Альянсе не будет решен в ближайшее время. По его словам, это объективная оценка текущих процессов в блоке. Несмотря на политику «открытых дверей», консенсуса относительно приглашения Украины пока нет, поэтому НАТО сосредоточено на практической помощи и военной совместимости.