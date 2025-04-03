Зеленский сделал категоричное заявление об оккупированных территориях Украины: что он сказал

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на уменьшение численности армии, это красные линии. Справедливый мир предполагает возвращение под контроль Украины всех ее территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга 3 апреля.

Президент отметил, что некоторые территории удастся со временем вернуть только по дипломатическому пути.

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«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем по дипломатическому пути… Я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — предположил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина будет работать над наказанием военных преступников.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может появиться шанс дожать Россию на прекращение огня.