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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2293
Время на прочтение
1 мин

Зеленский сделал категоричное заявление об оккупированных территориях Украины: что он сказал

Справедливый мир предполагает возвращение под контроль Украины всех ее территорий, но некоторые из них удастся со временем вернуть дипломатическим путем.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина не признает оккупированные территории российскими и не согласится на уменьшение численности армии, это красные линии. Справедливый мир предполагает возвращение под контроль Украины всех ее территорий.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время брифинга 3 апреля.

Президент отметил, что некоторые территории удастся со временем вернуть только по дипломатическому пути.

«Но если можно сделать так, чтобы найти компромисс, чтобы возвращение этих территорий произошло со временем по дипломатическому пути… Я думаю, что, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — предположил Зеленский.

Президент также добавил, что Украина будет работать над наказанием военных преступников.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может появиться шанс дожать Россию на прекращение огня.

Дата публикации
Количество просмотров
2293
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