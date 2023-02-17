Зеленский сделал мощное заявление в Мюнхене: "Россия и Голиаф падут в этом году"

Президент напомнил, как в прошлом году искал в Мюнхене общую решительность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия упадет в этом году, и украинской победе в войне нет альтернативы.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Россия и Голиаф падут в этом году. И нам удастся это завершить, так как удалось Давиду. Мы убедим всех, что нет альтернативы нашей победе", — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил, как в 2022 году Украина искала поддержки, в частности, на Мюнхенской конференции. Однако слова поддержки прозвучали только после первых ударов по Украине со стороны РФ.

"В прошлом году, когда я был на конференции в Мюнхене, я действительно искал такую общую решимость, ведь Украина заявляла миру, что мы будем бороться за себя, за свою свободу в случае полномасштабного вторжения. Мы тогда искали поддержки. И действительно, я услышал слова поддержки, но уже после того, как произошли первые удары со стороны России, после того, как российские танки пересекли украинскую границу", – вспомнил президент Украины.

Напомним, накануне Зеленский выразил убеждение, что окончание войны и победу украинских военных приблизят современное оружие и военная техника от западных партнеров.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, переговоры с РФ могут начаться только тогда, когда враг выведет свои войска с территории Украины.

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