Зеленский сделал неожиданное признание о Patriot в поздравлении с 250-летием США

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединенные Штаты с 250-летием и поблагодарил американцев за поддержку Украины в борьбе против полномасштабной войны со стороны России, отдельно упомянув системы ПВО Patriot, которые надежно защищают жизни украинцев.

В своем посте глава государства назвал американскую мечту о независимой, свободной и богатой стране одной из самых ярких и влиятельных человеческих мечт, выдержавшей многочисленные испытания.

«Эта мечта прошла через множество испытаний и не просто выстояла, но на протяжении уже двух с половиной веков служит примером для других народов и помогла выстоять и обрести большую свободу всему человечеству», — отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что борьба Украины за независимость и свободу сегодня перекликается с тем путем, который когда-то прошли сами американцы.

«Особенно явно это видно на примере Украины, которая борется за свою независимость, свободу и право на счастье для нашего народа фактически с теми же надеждами, с тем же смыслом, с той же энергией, с которыми американцы завоевали и защитили свою независимость», — написал он.

Особое внимание Зеленский уделил американской военной помощи, назвав её свидетельством силы американского духа.

«Американское оружие — от „джавелинов“, которые президент Трамп решил передать Украине, до „пэтриотов“, которые наиболее надежно защищают жизни наших людей, — всё то, чем Соединенные Штаты помогли нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа, американской решимости, американских технологий», — подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что просьба Украины о предоставлении систем Patriot основана на вере в неизменность американских ценностей.

«Когда мы обращаемся к Америке за „пэтриотами“, мы верим, что ценности уважения к жизни и людям, которые сработали 250 лет назад, сработают и сейчас», — отметил он.

В заключение президент пожелал США успехов и выразил уверенность в том, что вместе мы добьемся мира.

«Пусть мечты свободных людей всегда побеждают зло и ненависть тех, кто хотел бы уничтожить свободу. Америка, спасибо! Уверен: если будем вместе, то обязательно добьемся мира! Поздравляю с твоим днем!» — подытожил Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задержки с поставками обещанных систем противовоздушной обороны от партнеров напрямую влияют на последствия российских атак.

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