Зеленский сделал неожиданное заявление о возвращении РФ к границам

Агрессорка Россия должна по крайней мере вернуться к территориальным границам перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

По словам Зеленского, американский президент Дональд Трамп может положить конец войне. Что больше – Европа поможет, если глава Белого дома им позволит.

"Я думаю, что они должны по меньшей мере вернуться к линии фронта, которая была до полномасштабного вторжения. Иначе ему очень нужна победа, иначе все начнут сравнивать, где был предел за Байдена, а где — за Трампа. Ему нужен успех, нам тоже. Мы ему доверяем. Надеюсь, что он будет на наш".

Напомним, президент Владимир Зеленский озвучил, признает ли Украина оккупированные территории российскими. Глава государства подчеркнул, что это красная линия.

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