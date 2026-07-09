Зеленский сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Среди стран-членов НАТО возросло число тех, кто открыто поддерживает будущее вступление Украины в Альянс. Это связано с признанием высокого уровня украинской армии, оборонно-промышленного комплекса и технологического сектора.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в беседе с журналистами после саммита НАТО в Анкаре.

Украинский лидер напомнил, что дискуссия о членстве Украины в НАТО продолжается уже много лет, и подчеркнул, что в последнее время позиция многих союзников стала более благосклонной по отношению к Киеву.

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«Я думаю, что сейчас увеличилось число тех, кто открыто выступает за вступление Украины в НАТО», — сказал Зеленский.

Президент пояснил, что изменение отношения союзников связано прежде всего с тем, что Украина доказала свою способность быть важным фактором безопасности для всего Альянса.

«Все подчеркивают, что украинский оборонно-промышленный комплекс соответствует стандартам НАТО и уже является одним из лучших, как и наша армия. НАТО признает, что оборонная способность альянса с участием Украины только выиграет», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что международные партнеры высоко оценивают профессионализм украинских военных, уровень развития оборонных технологий и потенциал отечественных компаний.

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«Нашу армию все уважают, страну все уважают, наши технологические компании все уважают. И хотели бы укрепить свои позиции за счет Украины», — подытожил президент.

Напомним, что в ходе саммита НАТО президент Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и меры по достижению мира.

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