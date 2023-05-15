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Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении: "Нужно еще немного времени, не очень много"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Зеленский сделал новое заявление о контрнаступлении: "Нужно еще немного времени, не очень много"

Президент Украины Владимир Зеленский сделал 15 мая новое заявление о контрнаступлении / Фото: Getty Images

Президент заявил, что у Украины нет тайн от друзей о предстоящем контрнаступлении, но тайны есть от России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для начала контрнаступления ВСУ нужно еще немного времени.

Об этом глава государства сказал журналистам 15 мая после встречи с британским премьером Риши Сунаком, сообщает BBC.

Журналисты поинтересовались у Зеленского, справедливо ли утверждать, что Украина не может начать контрнаступление, пока не получит современное оружие. Отвечая на вопрос, президент сказал, что не может делиться деталями.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время. Нет секретов от наших друзей, но есть секреты от наших соседей", – заметил глава государства.

Напомним, во время визита в Германию 14 мая Зеленский сообщил, что у Украины еще нет достаточного оружия для начала контрнаступления. Президент сказал, что для доукомплектования войск ему еще предстоит совершить несколько зарубежных визитов. Отметим, что перед визитом в Германию Зеленский побывал в Италии, а после ФРГ – во Франции. Сегодня глава государства находится с визитом в Британии, где уже встретился с Сунаком.

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Дата публикации
Просмотры
2570
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