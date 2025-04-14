Зеленский сделал новое заявление о переговорах и окончании войны в Украине

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Война в Украине закончится дипломатическим путем — будут переговоры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью 60 Minutes на CBS News

«Все вернется (территории — ред.), желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей. Людей не вернуть… В любом формате окончания войны этот момент никто не простит. Безусловно, будут переговоры. Они будут разные — односторонние, двусторонние, трехсторонние. Мы дойдем до дипломатического решения этой войны, потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все. И это понятная ситуация сегодня. Дипломатично эта война закончится», — сказал он.

Реклама

Напомним:

США ведут переговоры с Россией и Украиной о завершении войны, но настоящего полного прекращения огня пока не видно. США договорились с Украиной и Россией о запрете атак в Черном море и не бить по российской энергетике в течение 30-дневного перемирия.

Москва же пообещала не бить по энергетическим объектам и заявила, что выполнит соглашения по Черному морю только после снятия западных санкций.