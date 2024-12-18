Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным

Киев пока может рассчитывать только на дипломатическое давление.

Лидер ни одной страны мира не имеет права вести переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без Украины. Сейчас важно дипломатическое давление международного сообщества на Кремль. Это заставит "фюрера" сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien.

"Я настаиваю: ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы – жертвы. Было бы несправедливо, если бы все начали говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Также и украинцы", — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, сейчас у Украины нет сил, чтобы отвоевать у России территории. Киев пока может рассчитывать только на дипломатическое давление.

"Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью ЕЕ? Да, в будущем, но когда? В таких условиях сесть за стол переговоров с Путиным — это означает дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. или, шире, россиянам", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что после инаугурации Трампа будут приложены усилия, чтобы остановить войну. Президент подчеркнул, что нужна сильная, общая позиция всех партнеров по этому вопросу.

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