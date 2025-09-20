Зеленский сделал новое заявление о встрече с Путиным: как должен действовать Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встрече с президентом России Владимиром Путиным, однако пока ожидает решительных шагов от западных партнеров.

Об этом президент Украины рассказал во время встречи с журналистами накануне.

«Если война продолжается, и никаких движений в сторону мира нет, мы ожидаем санкции. Это вторая тематика, которую я буду поднимать на встрече с Президентом Трампом. Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем. Безусловно, мы поддерживаем, чтобы вся Европа накладывала санкции, усиливала тарифную политику против стран, которые покупают энергоресурсы из России. Но завязывать все это — это затормаживать давление на Путина», — подчеркнул

Президент также отметил, что они готовы к встрече с Путиным. «Я об этом говорил. И к двусторонней, и трехсторонней. Он не готов», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Дональда Трампао проведении двусторонних, а затем трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, президент США предложил этот формат во время их последней встречи в Вашингтоне.