Зеленский сделал новое заявление о встрече с Россией, США и обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский сообщил о возможном изменении даты и места трехсторонней встречи Украина — США — Россия. Несмотря на изменение планов из-за обострения на Ближнем Востоке, Киев ожидает старт большого обмена пленными уже в ближайшие дни.

Об этом глава государства сказал в интервью Rai Italia и написал в своем телеграм-канале.

Трехстороннюю встречу могут перенести

Зеленский сообщил, что очередная трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России предварительно планировалась на период с 5 до 9 марта. По его словам, точная дата должна была зависеть от ситуации в мире, в частности от развития событий на Ближнем Востоке, где продолжается еще один вооруженный конфликт.

«Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке», — сказал президент.

В то же время украинская сторона надеется, что будут реализованы договоренности по обмену пленными, достигнутые во время предыдущих переговоров.

«Обмен военнопленных — это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс«, — отметил Зеленский.

Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ сорвалась

Напомним, в видеообращении 4 марта Зеленский заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана пока нет условий для трехсторонней встречи Украина — США — РФ, хотя Киев к ней готов и поддерживает ежедневную связь с Америкой. Также президент сообщил о подготовке новых обменов пленными и работе всех служб для возвращения украинцев домой.

К слову, Зеленский также выразил обеспокоенность, что длительная война на Ближнем Востоке и потребности США в ракетах к Patriot (PAC-2, PAC-3) могут сократить поставки ПВО для Украины. В то же время риск прямой передачи оружия от Ирана в РФ несколько уменьшился, поскольку агрессор уже сам производит дроны и ракеты по ранее полученным иранским лицензиям.