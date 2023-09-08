Зеленский сделал новое заявление о выборах 2024 года

Украинский президент перечислил проблемы с организацией волеизъявления во время войны.

Президент Украины Владимир Зеленский не возражает против проведения выборов в 2024 году, но отметил ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Соответствующее заявление украинского лидера, сделанное им на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в пятницу, 8 сентября, в Киеве, цитирует Интерфакс-Украина.

Зеленский в первую очередь обратил внимание на то, что многие украинцы после 24 февраля 2022 года оказались на оккупированных территориях.

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“Все украинцы на оккупированных территориях очень важны... Что делать, прежде всего, с ними? Как они будут? Как они покажут свое волеизъявление?" – риторически спрашивал он.

Кроме того, по мнению президента, нужно обеспечить возможность проголосовать украинским военным, поскольку те, кто "в окопах, которые находятся на первой линии: они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать".

В этом контексте Владимир Зеленский упомянул о работе международных наблюдателей на выборах.

"Мы хотим, чтобы были выборы демократические, наблюдатели должны быть, а как они будут в окопах?" — задал вопрос Зеленский.

И, наконец, проблемы могут возникнуть во время голосования украинцев, которые после начала полномасштабного вторжения вынужденно выехали за границу.

“Там [за границей] миллионы людей. Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств", — отметил он.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Натальи Мосейчук президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не желает, чтобы украинцы жили без выборов несколько лет.

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