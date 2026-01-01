Зеленский сделал новое заявление об обмене пленными

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Секретарь СНБО Рустем Умеров находится с рабочим визитом в Турции, где обсуждает, в частности, посредничество этой страны для проведения обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщил в своем обращении в четверг, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Умеров встретится с министром иностранных дел Турции и представителями турецкой разведки.

«Мы очень стараемся в новом году возобновить обмены, именно это — ключевая тема в разговоре с Турцией. Нам нужно это содействие, чтобы возвращать наших украинцев домой из российского плена», — подчеркнул украинский президент.

Зеленский признал, что в конце года вопрос обмена пленными «затормозился».

«В прошлом году обмены были активными, под конец года, к сожалению, затормозили, надо теперь восстановить», — отметил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о возобновлении процесса обмена пленными, в результате чего будет возвращено из российского плена 1200 украинцев. Возвращение пленных украинцев домой ожидалось еще до Рождества.

Впоследствии представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов воздержался от объявления конкретных дат возможного обмена, чтобы не навредить процессу, однако дал оптимистичный прогноз