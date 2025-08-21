Зеленский сделал новое заявление об "обмене территориями": какие сигналы поступают от РФ

Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина не будет торговать своими территориями в обмен на мир, как того требует российская сторона.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Чтобы говорить о том, к чему готова Украина, давайте услышим, на что готова Россия? Мы ведь не знаем. К примеру, вопрос Донецкой области. Я объяснил на нашей встрече, что с начала полномасштабной войны Россия оккупировала не 69%, а около трети, потому что РФ оккупировала без полномасштабной войны весь Крым и треть Донецкой области. После начала полномасштабной войны они оккупировали примерно треть. Сейчас в общей сложности где-то 67-69% они держат. То есть, мы говорим, что за почти 4 года полномасштабной войны они оккупировали треть Донецкой области. И потому я объяснил, что рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс, это все разговоры. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще 4 года. Это наша земля», — отметил президент.

Зеленский выразил уверенность, что «россияне не получат ни Харьковщину, ни Сумщину».

«Говорить о Николаевской области, что они там готовы нам отдать Кинбурнскую косу… Она им нужна только для блокирования моря для нас. Что касается всех наших временно оккупированных территорий, я еще подчеркну, юридически мы не признаем оккупацию. Моя позиция такая», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может завершить войну в Украине, если откажется от претензий на возвращение Крыма и намерения вступить в НАТО.

Судя по сообщениям прессы, во время встречи на Аляске Владимир Путин выдвинул максималистские условия прекращения войны.

В частности, как писали западные журналисты, Россия добивается от Украины вывода войск со всей территории Донецкой и Луганской областей — то есть Краматорской, Славянской, Константиновки, Доброполья и всех других населенных пунктов, подконтрольных Украине.

Путин также требует гарантий, что Украина не будет вступать в НАТО, а еще предоставит русскому языку официальный статус.