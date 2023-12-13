Зеленский сделал откровенное заявление о саммите ЕС и Путине

Глава государства подтвердил, что "есть блокировка со стороны Венгрии" положительного решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что непринятие Евросоюзом решения о начале переговоров о вступлении Украины будет означать, что президент РФ Владимир Путин ветировал это решение.

Свое заявление глава государства сделал на брифинге в Осло 13 декабря.

Зеленский подчеркнул, что Украина выполнила все рекомендации партнеров по началу переговоров о вступлении в ЕС. В то же время президент отметил, что "есть блокировка со стороны Венгрии и это факт".

"С нашей стороны мы были очень конструктивны, мы сделали абсолютно все, чтобы не давать никакого шанса этому (Венгрии – ред.) или другому государству блокировать (решение о начале переговоров – ред.)", – сказал президент.

В этом контексте он отметил, что Россия "начала работать со странами – не только Европой, а странами на многих континентах, – и давить на них".

"Если не будет там (на саммите ЕС – ред.) позитива, это будет свидетельствовать о том, что Путин наложил вето на это решение", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 14-15 декабря в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран-членов Евросоюза. Участники встречи должны принять решение о начале или не начале переговоров с Украиной о ее членстве в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина почти полностью выполнила рекомендации по преобразованиям на пути к членству в ЕС.

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