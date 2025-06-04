Зеленский сделал предложение Путину: детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину временное прекращение огня перед встречей, но предупредил: если Россия не покажет реальных шагов к миру, перемирие продлится всего один день.

Об этом заявил глава государства на брифинге 4 мая.

Также он сообщил, что Украина готова к встрече четырех лидеров со следующего понедельника (с 9 мая — Ред.) в любой день. По его словам, россияне могут выбрать место для ее проведения: Стамбул, Ватикан или Швейцария.

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Зеленский объяснил, что прекращение огня должно быть именно до встречи двух лидеров, ведь во время переговоров станет понятно, есть ли у Кремля намерения идти на компромисс и желание завершить войну.

«Если нет никакого понимания, есть желание деэскалации и нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день», — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что если во время разговора РФ будет готова к ответным шагам деэскалации конфликта, тогда режим прекращения огня будет продолжаться.

Также он подчеркнул, что перемирие будет сопровождаться мониторингом США.

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В случае, если россияне не захотят длительного прекращения огня, то встреча лидеров может быть организована в любой день, начиная с завтрашнего дня (5 июня — Ред.).

«Если русские не хотят длительного прекращения огня, то наша встреча может быть начиная с завтрашнего дня в любой день. Тогда будет прекращение огня день, два-три. Они хотели что-нибудь такое на Пасху, на 9 мая», — пояснил Зеленский.

Президент Украины заявил, что в случае такого хода событий все стороны, желающие закончить войну, будут в выигрыше.

«Если президент Трамп поддержит такую идею, мы будем признательны. Президент Эрдоган, уверен, будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что хотел бы встречу четырех: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече», — добавил Зеленский.

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Ранее президент Украины объяснил содержание кремлевского меморандума, который россияне ранее «слили» в медиапространство.

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