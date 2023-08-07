Зеленский сделал предупреждение для РФ: "До конца войны они могут остаться без кораблей"

Президент подчеркнул, что Украина обязательно ответит на любые атаки по гражданскому населению и "зерновым коридорам".

Если Россия продолжит атаки на порты Украины и блокаду Черного моря, то до конца войны может остаться без кораблей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью латиноамериканским СМИ, сообщает La Nacion.

Зеленский пояснил, что Россия заблокировала Черное море и территориальные воды Украины, поэтому государство "должно доказать, что в своих территориальных водах Украина имеет право импортировать и экспортировать продукцию".

"Если будет блокада, то Украина должна найти другой способ прекратить блокаду наших вод. Если Россия будет продолжать доминировать в Черном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое, что является справедливой защитой наших возможностей", – сообщил президент.

"Если они (россияне – ред.) будут продолжать стрелять, у нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то до конца войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", – подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что российские захватчики не могут одержать победу, поэтому с применением оружия и насилия хотят поставить Украину в патовую ситуацию. Однако, предупредил Зеленский, Украина обязательно ответит на любые атаки по гражданскому населению и "зерновым коридорам".

Президент также отметил, что РФ пытается проводить политику колонизации Черного и Азовского морей, однако, не имеет права решать, что Украина может производить и экспортировать.

Атаки РФ по портам: как отвечает Украина

Российские войска после выхода страны-агрессора из "зернового соглашения" в середине июля взялись атаковать ракетами и дронами украинские порты в Одессе и области (Измаил). В частности, в британской разведке считают, что атаками по портам на реке Дунай в Одесской области Россия пытается заставить международное судоходство прекратить торговлю через эти порты.

Утром 4 августа морские дроны атаковали базу российского флота в Новороссийске (Краснодарский край). Там был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". И уже на следующий день вблизи Керченского пролива морские дроны попали и повредили нефтяной танкер SIG, ходящий под флагом РФ и находящийся под санкциями США.

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После этого Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести российских портов на Черном море. Речь идет о портах Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань.

В ВМС Украины объяснили, что это зеркальный ответ на то, что россияне делали в Черном море еще до начала полномасштабного вторжения. Они объявляли перекрытыми и опасными для судоходства участки в северо-западной части Черного моря ближе к украинским берегам.

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