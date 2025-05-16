Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Мир должен ответить агрессорке России, если ее мирные усилия окажутся "театральными". Киев стремится к прекращению огня

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Албании, сообщает Sky News.

"Мир должен отреагировать, нужна сильная реакция, включая санкции против российского энергетического сектора и банков. Давление должно продолжать расти, пока не будет достигнут реальный прогресс", - сказал президент.

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Глава государства повторил призывы к прекращению огня "на достаточно длительный срок, чтобы дать дипломатии реальный шанс". По его словам, приоритет Украины – полное, безусловное и честное прекращение огня.

"Это должно произойти немедленно, чтобы остановить убийства и создать прочную основу для дипломатии. Если российские представители в Стамбуле сегодня не смогут даже согласиться с этим, на прекращение огня... тогда будет на 100% понятно, что Путин продолжает взрывать дипломатию", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский также отметил, что Россия отправила в Стамбул "почти тех же людей, что и в 2022-м". Это, считает глава государства, говорит о том, что Москва "не изменила своего основного подхода".

"Они делают все возможное, чтобы превратить эту стамбульскую встречу в постановочный, пустой процесс. Так же, как в 2022 году", - заявил Зеленский.

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Напомним, сегодня в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры Украины и России. В последний раз представители Киева и Москвы встречались в Стамбуле вскоре после начала обширной.

Встреча продолжалась несколько часов. По словам дипломатического источника, на который ссылается агентство Reuters, Москва выдвинула ряд условий, которые украинская делегация считает неприемлемыми. По его словам, эти требования "нереалистичны и выходят далеко за пределы того, что обсуждалось ранее".

Источники также сообщали о том, что РФ выдвинула ультиматум по формату встреч. Российские представители отмечали, чтобы во встрече не участвовали ни планировавшейся делегации США, ни представители принимающей стороны-посредника Турции.

Дата публикации 14:38, 16.05.25 Количество просмотров 95 Жесткое заявление Зеленского о переговорах Украины с РФ: «Мы не можем это обсуждать»...