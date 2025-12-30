Зеленский сделал важное заявление о шансе на окончание войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Агрессорка Российская Федерация пока не имеет существенных успехов. В частности, количество их солдат, вступающих в оккупационное войско, не растет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«У них нет успешных вещей. Мы должны это понять. Количество их солдат уменьшается. Ведь к этому году оно росло. Они ежемесячно мобилизовали 43 тысячи человек. Они подписывали контракты. В этом году впервые количество мобилизованных людей и количество безвозвратных потерь стали абсолютно одинаковыми», — подчеркнул глава государства.

Реклама

Это значит, говорит президент, что численность русской оккупационной армии больше не увеличивается. Зеленский надеется, что уже в следующем году удастся полностью остановить войну.

«Мы надеемся, что в 2026-м мы сможем полностью остановить эту войну. В противном случае Путин примет решение мобилизовать людей. Сейчас он вынужден заключать контракты, потому что его народ не поддерживает мобилизацию. Он будет иметь проблемы с обществом», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, сейчас ситуация такова, что США могут значительно ускорить путь к миру.

Напомним, в интервью президент также заявил, что Украина не может отказаться от территории. По его словам, именно это вопрос остается самым сложным в переговорах о прекращении войны. Здесь позиции Киева и Москвы существенно расходятся.

Реклама

Зеленский говорит, что большинство украинцев поддерживают идею мира, однако выступают против вывод войск из Донбасса в обмен на мир. В частности, это делает территориальный вопрос ключевой сложностью переговоров. Он сослался на результаты социологических опросов, которые демонстрируют одновременно стремление к миру и нежелание уступать территории.