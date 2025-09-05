Зеленский сделал важное заявление относительно Словакии после встречи с Фицо

Роберт Фицо и Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Словакия будет поддерживать вступление Украины в Евросоюз и не останется в стороне от приближения мира и обеспечения безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи со словацким премьер-министром Робертом Фицо, которая состоялась 5 сентября в Ужгороде.

«Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе», — написал он в своем Telegram-канале.

Украинский лидер назвал свой разговор со словацким премьером «содержательным», отметив, что обсуждались ключевые темы — «то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии».

В частности, Владимир Зеленский проинформировал Фицо о вчерашнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и о наработках Коалиции желающих по «приближению мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы».

«Словакия не останется в стороне», — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, Роберт Фицо рассказал по этому поводу о своих контактах в Китае.

Важной темой разговора двух лидеров были поставки российских энергоносителей в Словакию на фоне будущей энергетической независимости Европы.

«У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего», — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер отметил, что диалог с премьером Словакии будет продолжен.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп недоволен действиями европейских стран, которые до сих пор покупают российскую нефть. В частности речь идет о Венгрии и Словакии.