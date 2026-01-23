ТСН в социальных сетях

Зеленский сделал важное заявление после встречи с Трампом

Президент Украины заявил, что гарантии безопасности уже готовы.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую.

Об этом он сказал журналистам.

По его словам, во время встречи с Дональдом Трампом поднял вопрос противовоздушной обороны и ожидает от США положительных результатов.

«Гарантии безопасности уже готовы, а договор подготовлен к подписанию. На его основе появятся и другие документы», — отметил он.

Президент также отметил, что ждет от Трампа даты и места подписания документа.

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 22 января завершили встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

В Офисе президента оценивают встречу двух президентов как «хорошую» — ответный комментарий дал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

