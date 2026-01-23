- Дата публикации
Зеленский сделал важное заявление после встречи с Трампом
Президент Украины заявил, что гарантии безопасности уже готовы.
Президент Украины Владимир Зеленский оценил встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую.
Об этом он сказал журналистам.
По его словам, во время встречи с Дональдом Трампом поднял вопрос противовоздушной обороны и ожидает от США положительных результатов.
«Гарантии безопасности уже готовы, а договор подготовлен к подписанию. На его основе появятся и другие документы», — отметил он.
Президент также отметил, что ждет от Трампа даты и места подписания документа.
Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 22 января завершили встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума.
В Офисе президента оценивают встречу двух президентов как «хорошую» — ответный комментарий дал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.