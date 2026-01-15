Зеленский сделал важные заявления о ситуации в Киеве и комендантском часе

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за потерянного городской властью времени энергетику Киева будут спасать на правительственном уровне. В столице создают спецштаб, а для поддержки людей и бизнеса в морозы готовят ослабление комендантского часа.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский провел специальный энергетический селектор с участием членов правительства, представителей бласной и местных властей Киева и области, Харькова, Днепровщины, Сумщины, Черниговщины. Участники совещания обсудили много рабочих деталей. Президент акцентировал, что очень много проблем надо решать максимально оперативно.

Реклама

Ситуацию в Киеве будет исправлять правительство

«Особенно сложная ситуация в Киеве — время городскими властями потеряно, и сейчас на уровне правительства будет исправляться то, что не было сделано на уровне города. Уже сформирован постоянно действующий штаб для столицы, его работа будет курироваться на правительственном уровне», — говорится в заметке Зеленского.

Он добавил, что ожидает от местных властей полного сотрудничества и взаимодействия.

Комендантский час

Президент также проинформировал, что сегодня будут приняты решения по ослаблению комендантского часа.

«Нужны достаточные послабления на время чрезвычайно холодной погоды, чтобы у людей и бизнеса были все необходимые возможности», — пояснил глава государства.

Реклама

Он также сообщил, что МВД Украины обеспечит проверку и увеличение сети пунктов поддержки и обогрева в городах. По Киеву — отдельная работа. Сейчас столичные пункты поддержки нуждаются в усилении.

Правительство должно увеличить импорт электроэнергии

Зеленский отметил, что Кабмин должен в течение 15 января обеспечить все необходимые решения для упрощения и увеличения импорта электроэнергии. Речь идет как о государственных компаниях, так и о частной сфере.

«Ожидаю также немедленного упрощения регуляций для подключения в сеть дополнительного оборудования», — указал президент.

Он поблагодарил областные и городские власти Харькова за очень ответственный подход в организации работы энергосферы в чрезвычайных обстоятельствах.

Реклама

Помощь другим регионам

«Взяли в работу запросы от Днепровщины — Днепр, Кривой Рог, другие города и громады региона. Поручил правительству отдельно проработать запросы и ситуацию на Черниговщине. Отдельно обсудили ситуацию в Бориспольском и Броварском районах Киевщины. Непростая ситуация на Сумщине — стараемся помочь. На вечер сегодня ожидаю докладов по выполнению тех вещей, которые определены», — говорится в сообщении главы государства.

Зеленский анонсировал, что отдельно проведет совещание с министром обороны Украины и командующим Воздушных сил ВСУ по защите энергообъектов и дополнительных запросов к партнерам на поддержку ПВО.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в столичном регионе развернут круглосуточный оперативный штаб для преодоления последствий вражеских ударов по энергетике. Новый орган сосредоточится на быстром восстановлении подачи света и тепла, координации аварийных работ и привлечении иностранного оборудования для ремонтов.

Что касается комендантского часа, то по словам вице-премьера Алексея Кулебы, в Украине его не будут отменять, однако режим сделают более гибким для спасения людей во время блэкаутов. По согласованию с военными гражданам могут разрешить передвижение ночью, чтобы добраться до «Пунктов незламности» или обеспечить работу критических объектов.