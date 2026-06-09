Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг поставленной цели после публичного обращения к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.

Президент отметил, что Украина сейчас особенно нуждается в усилении антибаллистической защиты.

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«Я не могу поделиться всеми деталями, но нашему государству нужно очень значительное количество антибаллистических возможностей. Я получил результат, хотя сейчас не могу сказать, каким он был. У меня была цель, когда я посылал письмо Путину, и, думаю, мы получили нужный результат», — сказал Зеленский.

Письмо Путину — что известно

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский впервые написал открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с предложением завершить войну через переговоры. Оно было обнародовано на сайте Офиса президента.

В обращении к Путину Зеленский заявил, что Россия несет значительные потери, а Украина продолжает оказывать сопротивление и получает международную поддержку.

Президент Украины подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и обмену пленными по формуле «всех на всех».

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