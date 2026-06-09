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Зеленский сделал загадочное заявление о письме Путину и антибаллистической защите — что сказал
По словам главы государства, этот шаг помог получить важный для Украины результат, однако подробности пока не разглашаются.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достиг поставленной цели после публичного обращения к российскому диктатору Владимиру Путину.
Об этом Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии в Таллинне.
Президент отметил, что Украина сейчас особенно нуждается в усилении антибаллистической защиты.
«Я не могу поделиться всеми деталями, но нашему государству нужно очень значительное количество антибаллистических возможностей. Я получил результат, хотя сейчас не могу сказать, каким он был. У меня была цель, когда я посылал письмо Путину, и, думаю, мы получили нужный результат», — сказал Зеленский.
Письмо Путину — что известно
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский впервые написал открытое письмо главе Кремля Владимиру Путину с предложением завершить войну через переговоры. Оно было обнародовано на сайте Офиса президента.
В обращении к Путину Зеленский заявил, что Россия несет значительные потери, а Украина продолжает оказывать сопротивление и получает международную поддержку.
Президент Украины подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня и обмену пленными по формуле «всех на всех».