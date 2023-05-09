Зеленский сделал заявление о членстве в ЕС: "Настало время для положительного решения по переговорам"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора для положительного решения об открытии переговоров о членстве государства в Евросоюзе.

Об этом глава государства сказал на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Киеве 9 мая.

Шаги по дальнейшему объединению Украины и ЕС были одной из тем встречи Зеленского с фон дер Ляйен.

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"Уже давно пора для того, чтобы устранить искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Настало время для позитивного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. Наши ценности, безопасность, наше благосостояние, мир на континенте – все это может реализоваться на сто процентов для Европы только вместе с Украиной", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает получить в июне положительную промежуточную оценку Еврокомиссии по прогрессу на пути евроинтеграции.

Фон дер Ляйен – о членстве Украины в ЕС

В то же время фон дер Ляйен отметила, что, несмотря на трудности осуществления реформ в разгар войны, Украина без устали работает над выполнением семи шагов для начала переговоров о членстве в ЕС.

"Хочу выразить свое глубокое уважение за эту работу. Знайте, что вы можете полагаться на наши знания и поддержку в этом процессе, который должен продолжаться", — сказала президент Еврокомиссии.

Переговоры о членстве в ЕС

Зеленский на пятый день полномасштабного вторжения России – 28 февраля 2022 года – подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В апреле того же года государство передало ЕС заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство. В июне Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква считает, что у государства есть отличные шансы получить уже в 2023 году решение о начале переговоров о вступлении в ЕС.

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