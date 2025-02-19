Зеленский сделал заявление о финансировании ВСУ странами Европы

Он также заявил о желании Украины покупать оружие у США.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что европейские страны смогут финансировать ВСУ, если это перестанут делать США.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве 19 февраля.

Зеленский сообщил, что начал разговаривать с европейскими лидерами о потенциальном финансировании украинской армии.

"Я думаю, что они будут готовы говорить о финансировании наших Вооруженных сил, если Соединенные Штаты не будут финансировать Вооруженные силы. Поэтому готова ли Европа? Я думаю, что да. Но это будет их решение. Конечно, мы будем работать над разными альтернативами, возможностями", — рассказал президент.

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Он также заявил о желании Украины покупать оружие у США.

"Второе — можем ли мы приобрести оружие у Соединенных Штатов? Я думаю, знаете, что это немного странно, когда мы не можем покупать, когда Ближний Восток, например, может покупать. Странно ли это? Я думаю, что это странно. Мы – партнеры, мы (Украина – ред.) сейчас в состоянии войны, и мы должны поднимать этот вопрос. В то время как есть миллиарды в этих соглашениях, законтрактованных со странами Ближнего Востока и другими. То есть много вопросов. Я вам очертил всего несколько", – рассказал Зеленский.

К слову, накануне президент сообщил, что Украина существенно продвинулась в вопросе военного контингента, несмотря на тот факт, что до сих пор есть немало скептиков.