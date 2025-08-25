Зеленский сделал заявление о "готовности" РФ к уступкам для завершения войны

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не готова к реальным уступкам для завершения войны. А заявления Москвы о «готовности не захватывать дальше» нельзя считать уступками.

Об этом глава государства сказал во время встречи с немецким вице-канцлером Ларсом Клингбайлем в Киеве, сообщает УНИАН.

Зеленский отметил, что Россия продолжает искать новые поводы, чтобы не прекращать войну, игнорируя инициативы США и Украины по прекращению огня.

Россия не готова к уступкам для окончания войны

«Что касается уступок России — мне об этом неизвестно. Я не считаю те вещи, которые звучали с российской стороны, что они не готовы захватывать дальше Украину, являются уступками. Я не считаю, что уступками является то, что они предлагают нам выходить с территорий, которые в России не контролируют, не имеют соответствующих возможностей. Я уже не говорю, что все это, даже диалог об этом, — вне международного права», — высказался президент Украины.

Он отметил, что подробно поделился мыслями по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом в присутствии вице-президента страны Джей Ди Венса.

«Он знает мой взгляд на все это», — добавил Зеленский.

РФ отказалась от прекращения огня и отказывается от встречи на уровне лидеров

Президент акцентировал, что Украина уже неоднократно поддерживала предложения о прекращении огня и переговорах без каких-либо условий, включая вариант трехсторонней встречи с США и Россией. Однако Москва каждый раз отказывалась, придумывая все новые причины. Так же происходит и с переговорами на уровне лидеров государств.

«США предложили всем еще в марте прекращение огня. Мы это поддерживали без каких-либо условий. Я думаю, что это стало неожиданным для русских. И тогда русские находили другие причины, почему не останавливать эту войну. Мы дошли до того, что может быть трехсторонняя встреча. И также этого не ожидали русские, что мы поддержим, и снова нашли причины, почему не встречаться. Предложили альтернативу, а именно двусторонний формат, а потом — трехсторонний. И снова Украина без каких-либо условий поддержала эту инфраструктуру встреч — снова неожиданно для русских, и сейчас они снова пытаются найти что-то, что будет мешать им закончить войну», — рассказал Зеленский.

«Мы говорили (с Трампом — ред.), что если русские не согласятся на соответствующий формат встреч, то Соединенные Штаты Америки должны сделать соответствующие шаги. Сильные шаги, чтобы остановить Путина», — резюмировал украинский лидер.

Напомним, накануне Вэнс заявил, что Россия впервые за все время полномасштабной войны против Украины якобы пошла на серьезные уступки. По словам вице-президента США, «они уступили тем, что признают территориальную целостность Украины после войны». Еще одна уступка — Москва признала, что не сможет установить «марионеточный режим» в Украине.

Несколько ранее, после встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявлял, что страна-агрессор пошла на уступки в отношении Украины. Эти уступки не предусматривают поглощения всей территории Украины.