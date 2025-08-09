Зеленский сделал заявление о контактах с США относительно мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что советники по нацбезопасности европейских государств и Украины на встрече в Лондоне передали свое согласованное предложение американской стороне для будущих переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в субботу, 9 августа.

По словам украинского президента, на встрече были представители Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши, а американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Встреча была конструктивной. Наши сигналы все передали. Наши аргументы слышат. Опасности учитывают. Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной, это принципиально. И важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция. Прекращение огня. Прекращение оккупации. Прекращение войны», — подчеркнул Зеленский.

В своем обращении президент также отметил, что ни один из партнеров Украины не сомневается «в возможности Америки сделать так, чтобы войны не было».

«Президент Соединенных Штатов имеет рычаги, имеет решимость. Украина поддержала все предложения президента Трампа, начиная еще с февраля», — напомнил он.

При этом Зеленский добавил, что контакты с американской стороной продолжаются почти круглосуточно на разных уровнях.

«Мы не делаем это публично», — отметил он.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух проинформированных европейских чиновников сообщило о содержании согласованного предложения Украины и Европы, которое передали американской стороне на встрече на уровне советников по нацбезопасности в Лондоне.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным по завершению войны в Украине, которая должна состояться 15 августа на Аляске.

Трамп также заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией будет предусматривать «обмен территориями».