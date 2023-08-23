Зеленский сделал заявление о Крыме: "Украинские силы двигаются вперед несмотря ни на что"

Глава государства подчеркнул, что Украина не торгует территориями: "Точка на этом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к деоккупации Крыма и сообщил, что Силы обороны двигаются вперед.

Об этом глава государства сказал на открытии саммита "Крымской платформы" 23 августа.

Зеленский считает, что Россия может закрыть глаза на освобождение Крыма так же, как это делала при отступлении ее войск с других захваченных территорий Украины.

"Украина показала, что освобождение нашей земли в ходе боевых операций не случайно. Это заслуженно, это героизм наших людей и оборонная поддержка наших партнеров", — подчеркнул президент.

"Украинские силы двигаются вперед"

"Украинские силы двигаются вперед несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил – вперед. А когда Россия отступает с захваченных территорий, то просто закрывает на это глаза, на свою слабость. Так же российское общество может закрыть глаза и на отступление оккупантов из Крыма", – заявил Зеленский.

Он также назвал подготовку деоккупации полуострова основной задачей "Крымской платформы": "Украина понимает, как вернется и сколько шагов нужно для этого сделать".

"Украина не торгует территориями"

Президент Украины отреагировал и на заявления о так называемой "торговле территориями" с Россией. Речь идет о словах главы канцелярии генсека НАТО Стиана Енсена о вступлении Украины в Альянс при условии передачи стране-агрессору оккупированных ею территорий.

"Когда кто-то в мире говорит о нашей территории, оккупированной Россией, каждый раз это упоминание не о земле, а о детях, родителях, семьях. Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми. Точка на этом. И все, кто здесь, вы утверждаете, что человеческая жизнь бесценна", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина будет освобождать Крым, скорее всего, военным путем. Другого варианта нет, если Россия "не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории".

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